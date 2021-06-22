Стерлинг не хочет переходить в «Тоттенхэм»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг хочет остаться в клубе. И он совершенно не заинтересован в переходе в «Тоттенхэм», сообщает ESPN.

Ранее появилась информация, что Стерлинг может стать частью сделки, в результате которой в стан «горожан» перейдет нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Контракт 26-летнего Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне футболист участвовал в 49 матчах, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.

Нынешний контракт 27-летнего Кейна с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне он провел за команду 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.