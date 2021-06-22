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Тренер «Брайтона» Поттер может возглавить «Тоттенхэм»

07:56
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Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 46-летний англичанин попал в шорт-лист «Тоттенхэма», который ищет главного тренера после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года.

Поттер за свою тренерскую карьеру возглавлял шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».

«Брайтон» по итогам сезона-2020/21 занял 16-е место в АПЛ.

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