Тренер «Брайтона» Поттер может возглавить «Тоттенхэм»
07:56
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 46-летний англичанин попал в шорт-лист «Тоттенхэма», который ищет главного тренера после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года.
Поттер за свою тренерскую карьеру возглавлял шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».
«Брайтон» по итогам сезона-2020/21 занял 16-е место в АПЛ.
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