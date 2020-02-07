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Футбольная ассоциация Англии закрыла дело в отношении «Ливерпуля»

17:30
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Футбольная ассоциация Англии закрыла дело в отношении «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

Рассматривалась ситуация, в результате которой в клуб ушли три скаута «Манчестер Сити». После этого «Ливерпуль» был уличен во взломе компьютерной системы скаутской службы «горожан». Сам инцидент произошел еще в 2013 году.

Тогда руководство «Манчестер Сити» наняло специалистов, чтобы они проверили, не отслеживает ли кто-нибудь их базу данных.

Позже «Ливерпуль» выплатил «Сити» 1 миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации. Клуб признал вину и урегулировал этот вопрос.

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