«Манчестер Юнайтед» попробует подписать де Йонга у «Барселоны» в последнюю неделю трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» попробует подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в последнюю неделю трансферного окна, сообщает Yahoo! Sport со ссылкой на De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что каталонцы требуют, чтобы 25-летний полузащитник снизил зарплату на 50 процентов или покинул клуб.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.