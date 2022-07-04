«Фулхэм» объявил о переходе из «Спортинга» полузащитника Пальиньи

«Фулхэм» подписал полузащитника Жоау Пальинью из «Спортинг» за нераскрытую сумму.

Сообщается, что 26-летний игрок сборной Португалии заключил пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что трансфер португальского футболиста обойдется «Фулхэму» в 23 миллиона евро.

Пальинья в минувшем сезоне сыграл 39 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.