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Сегодня, 13:02

«Фулхэм» объявил о переходе из «Спортинга» полузащитника Пальиньи

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Фулхэм» подписал полузащитника Жоау Пальинью из «Спортинг» за нераскрытую сумму.

Сообщается, что 26-летний игрок сборной Португалии заключил пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что трансфер португальского футболиста обойдется «Фулхэму» в 23 миллиона евро.

Пальинья в минувшем сезоне сыграл 39 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.fulhamfc.com/news/2022/july/04/fulham-sign-palhinha/
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ФК Фулхэм
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