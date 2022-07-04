«Астон Вилла» продлила контракт с Эшли Янгом

«Астон Вилла» сообщила, что защитник Эшли Янг подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

36-летний футболист вернулся в «Астон Виллу» в июле 2021 года. До этого он выступал за команду с января 2007 года по июль 2011 года.

В сезоне-2021/22 Янг сыграл 25 матчей за клуб и сделал две результативных передачи.