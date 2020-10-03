Фрэнк Лэмпард: «Мало кому удается забить в ворота «Кристал Пэлас» 4 мяча»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча против «Кристал Пэлас» (4:0) в рамках 4-го тура АПЛ.

— Мало кто может забить «Кристал Пэласу» четыре мяча, — цитирует BBC Лэмпарда. — Мы хорошо начали матч, но потом немного сдали. Нам нужно было показать что-то большее. Здорово, что смогли забить четыре мяча. Нам нужно было встроить Бена Чилуэлла в игру. Он отлично действовал сегодня. Бен умеет высоко подниматься в атаку, это хорошо, к тому же, у него есть умения в плане работы с мячом. Абрахам пытался отнять мяч у Жоржинью и пробить второй пенальти? Мы уже разобрались, нет никаких проблем. Мне нужны лидеры и немного конфликта. Хорошо, что Тэмми полон энтузиазма, но это не поднимает его вверх в списке исполнителей пенальти.