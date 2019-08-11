Фрэнк Лэмпард: "Челси" не должен проигрывать со счетом 0:4"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал на ошибки в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:4). Он выразил недовольство игрой команды.

– Четыре ошибки привели к голам, – цитирует ВВС Лэмпарда. – Мы должны винить только себя. Контролировали игру первые полчаса, а потом приняли ряд неудачных решений. Могли вести к перерыву. Сопернику же было легче играть при счете 2:0 и 3:0. Не могу быть довольным такой игрой. Если позволить "МЮ" показать скорость, он создает проблемы. Нельзя совершать ошибки на таком уровне. Эта игра не должна была заканчиваться со счетом 0:4. Нам не хватает звезд, но не хочу, чтобы это было оправданием. Мы совершили ошибки – они нас наказали. "Челси" не должен проигрывать тут со счетом 0:4.