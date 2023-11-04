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Сегодня, 13:33

FourFourTwo: Канчельскис — единственный россиянин, попавший в топ-100 лучших игроков АПЛ

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Андрей Канчельскис.
Фото Getty Images

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис занял 99-е место в рейтинге 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ с 1992 года по версии FourFourTwo.

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри возглавил список лучших футболистов премьер-лиги. В пятерку сильнейших также вошли Криштиану Роналду (2-е место), Алан Ширер (3-е место), Уэйн Руни (4-е место) и Райан Гиггз (5-е место).

Андрей Канчельскис — единственный россиянин в топ-100 рейтинга британского издания.

Бывший игрок сборной России — 2-кратный чемпион Англии и обладатель Кубка Англии в составе за «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1991 по 1995 год. Также российский хавбек играл в Англии за «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002-2003).

В общей сложности Канчельскис провел в АПЛ 186 игр, забил 48 голов.

Андрей Канчельскис в &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Фергюсон готов был извиниться, но я пошел на принцип...» Как Канчельскис играл в «МЮ»

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 - : -
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 - : -
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 - : -
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 8 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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