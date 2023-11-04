Клопп рассказал, что Салах не говорил об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи, что нападающий Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

«Он никогда не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Я не думал об этом ни секунды. Ничего не знаю о предложении, но это и неважно, Мо с нами», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

31-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за английский клуб он провел 319 матчей, забил 196 мячей и отдал 83 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2025 года.