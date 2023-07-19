Фостер: «Манчестер Юнайтед» плохо поступил с де Хеа, он заслужил куда большего уважения»

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер высказался об уходе голкипера Давида де Хеа из клуба.

«Мне не понравилась манера ухода Дэвида де Хеа — цитирует Goal Фостера. — Учитывая то, что Дэвид сделал для «Манчестер Юнайтед» за эти годы, он заслужил куда большего уважения. Футбол жесток. Иногда вы получаете игроков, которые хотят больше денег или более крупный контракт. А потом появляются фанаты и издеваются над ними. Де Хеа играл в «Манчестер Юнайтед» более десяти лет и несколько раз становился лучшим игроком года. Он был невероятным, и то, как они поступили с ним, разочаровало».

Голкипер выступал за «красных дьяволов» с 2011 года. Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. В общей сложности 32-летний испанец провел за английский клуб 545 матчей.

На его счету 8 трофеев с «МЮ»: золото АПЛ-2012/13, Кубок Англии-2015/16, два трофея Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победа в Лиге Европы-2016/17.