«Ньюкасл» договорился с «Лестером» о покупке Барнса за 44 миллиона евро

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны договорились о трансфере 25-летнего англичанина за 44 миллиона евро.

Барнс является воспитанником «Лестера». Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Барнс провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице