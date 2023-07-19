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19 июля, 23:56

«Ньюкасл» договорился с «Лестером» о покупке Барнса за 44 миллиона евро

Мария Гусева
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Полузащитник «Лестера» Харви Барнс близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны договорились о трансфере 25-летнего англичанина за 44 миллиона евро.

Барнс является воспитанником «Лестера». Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Барнс провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

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