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Ван де Бек: «Сейчас трудно сказать, каким будет мое будущее»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек высказался о своем будущем.

Ранее появлялась информация, что 26-летний нидерландец может покинуть английский клуб.

«На данный момент трудно сказать, где мое будущее. Сейчас я вернулся после травмы, поэтому стараюсь выкладываться на максимум», — цитирует Sky Sports ван де Бека. — Каждый день что-то может случиться, поэтому сейчас трудно сказать, каким будет мое будущее. Футбол непредсказуемый, так что посмотрим, что произойдет. Есть вероятность, что я перееду. Я сосредоточен на том, чтобы стать как можно лучше и двигаться дальше".

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2020 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.

Донни ван де Бек
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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