Форвард «Вест Хэма» Антонио пропустил матч Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» из-за коронавируса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что нападающий Майкл Антонио пропустил матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (1:2) из-за коронавируса.

«У Майкла был положительный тест около недели назад, надеемся, что он скоро вернется. Из-за положительного теста он, конечно же, не смог сыграть», — приводит Sky Sports слова Мойеса.

В сезоне-2021/22 Антонио провел 19 матчей за «Вест Хэм», на его счету 7 голов и 5 результативных передач.