Форвард «Вест Хэма» Антонио пропустил матч Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» из-за коронавируса
10:36
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что нападающий Майкл Антонио пропустил матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (1:2) из-за коронавируса.
«У Майкла был положительный тест около недели назад, надеемся, что он скоро вернется. Из-за положительного теста он, конечно же, не смог сыграть», — приводит Sky Sports слова Мойеса.
В сезоне-2021/22 Антонио провел 19 матчей за «Вест Хэм», на его счету 7 голов и 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11685/12502336/michail-antonio-west-ham-forward-misses-carabao-cup-tie-against-tottenham-after-positive-covid-19-test
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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