«Челси» — «Тоттенхэм», «Арсенал» — «Ливерпуль». Результаты жеребьевки Кубка английской лиги
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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Your #CarabaoCup Semi-Final ties are confirmed!#EFL pic.twitter.com/2ykOI8rL4N— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 22, 2021
«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». «Арсеналу» будет противостоять «Ливерпуль».
Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Игры пройдут 4-5 и 11-12 января. Точное расписание станет известно позднее.
Финал состоится 27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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