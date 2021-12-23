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«Челси» — «Тоттенхэм», «Арсенал» — «Ливерпуль». Результаты жеребьевки Кубка английской лиги

01:58
«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале. Фото EFL
«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале. Фото EFL
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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.

 

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». «Арсеналу» будет противостоять «Ливерпуль».

Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Игры пройдут 4-5 и 11-12 января. Точное расписание станет известно позднее.

Финал состоится 27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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