Форвард «Арсенала» Нкетиа заявил, что решение о будущем будет принято в ближайшее время

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа высказался о своем будущем.

«Мое будущее будет определено в ближайшее время. У нас осталось всего четыре игры. Я могу отдать все силы команде и помочь достичь наших целей. Было бы очень приятно помочь добиться попадания в ЛЧ. Я думаю, это то, чего заслуживает «Арсенал», то, чего заслуживают болельщики.

После этого у меня будет время, чтобы сесть со своей семьей и агентом и решить, как лучше поступить дальше. Где бы я ни был в следующем сезоне, если я буду счастлив и буду играть в футбол, это будет здорово», — приводит слова Нкетиа Sky Sport.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» интересуются 22-летним футболистом.

Нынешнее соглашение форварда с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Нкетиа сыграл 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.