«Манчестер Юнайтед» хочет существенно снизить зарплату Маты

Полузащитник Хуан Мата может остаться в «Манчестер Юнайтед». Клуб ведет переговоры о продлении контракта с 33-летним испанцем, сообщает Sky Sports.

Однако «МЮ» намерен снизить зарплату полузащитника. Клуб предлагает Мате по новому договору 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, хотя ранее футболист зарабатывал 170 тысяч.

Мата присоединился к «МЮ» в 2014 году, но в этом сезоне сыграл всего 16 матчей. Всего в активе испанского игрока 271 матч и 50 голов за «Юнайтед».