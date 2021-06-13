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«Манчестер Юнайтед» хочет существенно снизить зарплату Маты

21:23
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Полузащитник Хуан Мата может остаться в «Манчестер Юнайтед». Клуб ведет переговоры о продлении контракта с 33-летним испанцем, сообщает Sky Sports.

Однако «МЮ» намерен снизить зарплату полузащитника. Клуб предлагает Мате по новому договору 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, хотя ранее футболист зарабатывал 170 тысяч.

Мата присоединился к «МЮ» в 2014 году, но в этом сезоне сыграл всего 16 матчей. Всего в активе испанского игрока 271 матч и 50 голов за «Юнайтед».

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