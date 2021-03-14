Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Финал Кубка Англии пройдет со зрителями

02:09
Теги:

Финальный матч Кубка Англии пройдет в присутствии зрителей, сообщает Sky Sports 13 марта.

Правительство Великобритании составило список спортивных событий, на которые в рамках тестирования возможности возвращения зрителей на трибуны будут допущены болельщики. Среди них и финал Кубка Англии по футболу, который состоится 15 мая в Лондоне. Пока неизвестно, сколько человек будут допущены на стадион.

Согласно плану, разработанному властями, доступ зрителей на трибуны в больших количествах ожидается не ранее 21 июня. Решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сейчас все матчи в Англии проходят без зрителей.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир