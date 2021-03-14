Финал Кубка Англии пройдет со зрителями
Финальный матч Кубка Англии пройдет в присутствии зрителей, сообщает Sky Sports 13 марта.
Правительство Великобритании составило список спортивных событий, на которые в рамках тестирования возможности возвращения зрителей на трибуны будут допущены болельщики. Среди них и финал Кубка Англии по футболу, который состоится 15 мая в Лондоне. Пока неизвестно, сколько человек будут допущены на стадион.
Согласно плану, разработанному властями, доступ зрителей на трибуны в больших количествах ожидается не ранее 21 июня. Решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сейчас все матчи в Англии проходят без зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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