«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», Агуэро забил первый гол в АПЛ с января 2020 года
«Фулхэм» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии.
В составе «горожан» голы забили Джон Стоунс, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро. Для 32-летнего аргентинского форварда этот забитый мяч стал первым в текущем сезоне АПЛ. В последний раз Агуэро отличался в январе 2020-го против «Шеффилд Юнайтед».
Команда Хосепа Гвардиолы с 71 баллом лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» — 26 очков и 18-я строчка.
«Манчестер Сити» опережает «Манчестер Юнайтед» (ближайшего преследователя) на 17 баллов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур
«Фулхэм» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:0)
Голы: Стоунс, 47 (0:1). Габриэл Жезус, 56 (0:2). Агуэро, 60 — с пенальти (0:3).
«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Лемина (Онома, 73), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Робинсон, 80), Лукман.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Стоунс, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш (Гарсия, 75), Эрнандес, Агуэро, Бернарду Силва (Фернандинью, 67), Габриэл Жезус, Торрес.
Судья: Марринер (Англия).
13 марта. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Методология
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