Клопп считает, что Ван Дейк и Джо Гомес не восстановятся к Евро-2020
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сомневается в том, что защитники команды Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес успеют набрать форму к Евро-2020. Оба игрока на данный момент восстанавливаются от тяжелых травм колена.
«Информация, которой я распогаю, говорит о том, что их участие в Евро маловероятно. Мы надеемся, что они смогут начать с нами предсезонку. Если они смогут тренироваться с нами, мы будем счастливы, но про Евро я не думал», — цитирует Клоппа Sky Sports.
29-летний голландец был травмирован 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). 23-летний Гомес получил травму колена в ноябре 2020 года, находясь в расположении сборной Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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