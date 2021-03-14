Клопп считает, что Ван Дейк и Джо Гомес не восстановятся к Евро-2020

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сомневается в том, что защитники команды Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес успеют набрать форму к Евро-2020. Оба игрока на данный момент восстанавливаются от тяжелых травм колена.

«Информация, которой я распогаю, говорит о том, что их участие в Евро маловероятно. Мы надеемся, что они смогут начать с нами предсезонку. Если они смогут тренироваться с нами, мы будем счастливы, но про Евро я не думал», — цитирует Клоппа Sky Sports.

29-летний голландец был травмирован 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). 23-летний Гомес получил травму колена в ноябре 2020 года, находясь в расположении сборной Англии.