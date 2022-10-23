Фернандеш не стал обсуждать ситуацию Роналду в «МЮ»

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш не стал говорить о ситуации форварда Криштиану Роналду в команде.

«Мы не обсуждаем это на людях, все остается внутри команды. Нельзя выносить подобное из раздевалки. На данный момент самое важное для нас, как и для Роналду- это хорошие результаты команды», — цитирует игрока BT Sport.

Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».