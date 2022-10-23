Холанн прокомментировал победный матч «Манчестер Сити» над «Брайтоном»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением по поводу победного матча над «Брайтоном» (3:1) в 13-м туре АПЛ. В этой встрече норвежец оформил дубль.

«Работа сделана, на очереди матч Лиги чемпионов во вторник. Впереди — особенная игра», — написал он в социальных сетях.

В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний футболист забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 1 очко.