Холанн прокомментировал победный матч «Манчестер Сити» над «Брайтоном»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением по поводу победного матча над «Брайтоном» (3:1) в 13-м туре АПЛ. В этой встрече норвежец оформил дубль.
«Работа сделана, на очереди матч Лиги чемпионов во вторник. Впереди — особенная игра», — написал он в социальных сетях.
В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний футболист забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 1 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
5
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
15
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
18
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
19
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|
20
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|3 : 0
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 1
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
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