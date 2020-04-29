Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. Первое место в нем занял легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. В тройку вошли голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф. В десятке также Билл Шенкли, Хосеп Гвардьола, Арриго Сакки, Мэтт Басби, Эленио Эррера, Эрнст Хаппель и Валерий Лобановский.

Жозе Моуринью — 12-й, Карло Анчелотти — 18-й, Луи ван Гал — 20-й, Арсен Венгер — 23-й, Фабио Капелло — 24-й, Юрген Клопп — 29-й, Виктор Маслов — 34-й, Рафаэль Бенитес — 41-й, Диего Симеоне — 43-й, Невио Скала — 61-й, Мирча Луческу — 87-й, Роберто Манчини — 97-й.