Фердинанд заступился за Почеттино после крупного поражения «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Это будет преступлением после того, как клуб потратил кучу денег на молодых талантов. У них невероятный потенциал. Невозможно все наладить за один сезон. Думаю, руководству надо дать Маурисио время, чтобы построить команду», — передает слова Фердинанда Daily Mail.

В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Арсеналу» со счетом 0:5. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.