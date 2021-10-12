Саутгейт прокомментировал идею проводить ЧМ каждые два года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Не очень понимаю некоторые предложения, которые сейчас обсуждаются в ФИФА. Все быстро меняется. Но хочу отметить, что в этих обсуждениях должны все участвовать: представители и клубного футбола, и международного футбола. Только тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами», — цитирует Саутгейта Goal.com.

Сообщалось, что ФИФА предлагает проводить чемпионат мира раз в два года. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о возможном бойкоте чемпионата мира в случае принятия такого решения. Подробнее о предлагаемой реформе можно прочитать здесь.