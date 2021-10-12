Саутгейт прокомментировал идею проводить ЧМ каждые два года
Гарет Саутгейт высказался об идее проводить чемпионат мира каждые два года
12 октября, 09:57
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.
«Не очень понимаю некоторые предложения, которые сейчас обсуждаются в ФИФА. Все быстро меняется. Но хочу отметить, что в этих обсуждениях должны все участвовать: представители и клубного футбола, и международного футбола. Только тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами», — цитирует Саутгейта Goal.com.
Сообщалось, что ФИФА предлагает проводить чемпионат мира раз в два года. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о возможном бойкоте чемпионата мира в случае принятия такого решения. Подробнее о предлагаемой реформе можно прочитать здесь.
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