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Погба: «Считаю себя самым модным футболистом «Манчестер Юнайтед»

16:57
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перед матчем 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» назвал главного модника в клубе.

«Порой люди не понимаю мои предпочтения и слегка удивляются тому, какие я цвета выбираю. Я просто остаюсь собой и отличаюсь от других. Может, я не самый модный, но я считаю, что я именно такой», — цитирует Погба официальный сайт «МЮ».

Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдет сегодня, 2 мая. Начало встречи — в 18:30 мск.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/

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