Погба: «Считаю себя самым модным футболистом «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перед матчем 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» назвал главного модника в клубе.
«Порой люди не понимаю мои предпочтения и слегка удивляются тому, какие я цвета выбираю. Я просто остаюсь собой и отличаюсь от других. Может, я не самый модный, но я считаю, что я именно такой», — цитирует Погба официальный сайт «МЮ».
Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдет сегодня, 2 мая. Начало встречи — в 18:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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