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«Арсенал» выиграл у «Ньюкасла»

17:57
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«Арсенал» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонской команды голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Мохамед Эль-Нени. На 90-й минуте красную карточку получил защитник «сорок» Фабиан Шер.

Команда Микеля Артеты занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками. «Ньюкасл» — 17-я строчка и 36 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)

Голы: Эль-Нени, 5 (0:1). Обамеянг, 66 (0:2).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Гэйл, 84), Фернандес (Шер, 72), Ритчи, Дамметт, Шелви, Альмирон (Жоэлинтон, 73), Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон.

«Арсенал»: Райан, Давид Луиз (Чемберс, 53), Бельерин, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени, Себальос, Виллиан, Обамеянг (Пепе, 78), Эдегор (Партей, 85), Мартинелли.

Предупреждения: Джака, 20. Альмирон, 31. Фернандес, 62.

Удаление: Шер, 90.

Судья: Дин (Англия).

2 мая. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл Юнайтед — Арсенал

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