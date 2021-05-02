«Арсенал» выиграл у «Ньюкасла»
«Арсенал» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
В составе лондонской команды голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Мохамед Эль-Нени. На 90-й минуте красную карточку получил защитник «сорок» Фабиан Шер.
Команда Микеля Артеты занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками. «Ньюкасл» — 17-я строчка и 36 баллов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
34-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
Голы: Эль-Нени, 5 (0:1). Обамеянг, 66 (0:2).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Гэйл, 84), Фернандес (Шер, 72), Ритчи, Дамметт, Шелви, Альмирон (Жоэлинтон, 73), Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон.
«Арсенал»: Райан, Давид Луиз (Чемберс, 53), Бельерин, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени, Себальос, Виллиан, Обамеянг (Пепе, 78), Эдегор (Партей, 85), Мартинелли.
Предупреждения: Джака, 20. Альмирон, 31. Фернандес, 62.
Удаление: Шер, 90.
Судья: Дин (Англия).
2 мая. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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