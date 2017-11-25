Фанат подарил вратарю "Лидса" кепку, чтобы солнце не слепило глаза
Болельщик "Лидса" подарил вратарю команды Феликсу Видвальду кепку во время матча чемпионшипа против "Барнсли" (2:0). Голкипер испытывал проблемы от солнца, слепящего глаза, и один из фанатов кинул голкиперу собственный головной убор.
"Жертва" болельщика помогла Видвальду отыграть на ноль.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю