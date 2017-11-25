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Фанат подарил вратарю "Лидса" кепку, чтобы солнце не слепило глаза

25 ноября 2017, 22:35
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Болельщик "Лидса" подарил вратарю команды Феликсу Видвальду кепку во время матча чемпионшипа против "Барнсли" (2:0). Голкипер испытывал проблемы от солнца, слепящего глаза, и один из фанатов кинул голкиперу собственный головной убор. 

"Жертва" болельщика помогла Видвальду отыграть на ноль.

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