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Фабио Каннаваро: «Хотел бы потренировать клуб АПЛ»

14:39

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса», ныне — главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что хотел бы поработать в чемпионате Англии.

— Я хотел бы поработать в АПЛ, — приводит Sky Sports слова Каннаваро. — Я смотрю все матчи премьер-лиги, мне очень нравится культура футбола в Англии. В Китае я работаю над улучшением своей системы в футболе. Да, я возглавляю один из лучших азиатских клубов, но хотелось бы попробовать свои силы в Европе.

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