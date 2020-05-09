Фабио Каннаваро: «Хотел бы потренировать клуб АПЛ»

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса», ныне — главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что хотел бы поработать в чемпионате Англии.

— Я хотел бы поработать в АПЛ, — приводит Sky Sports слова Каннаваро. — Я смотрю все матчи премьер-лиги, мне очень нравится культура футбола в Англии. В Китае я работаю над улучшением своей системы в футболе. Да, я возглавляю один из лучших азиатских клубов, но хотелось бы попробовать свои силы в Европе.