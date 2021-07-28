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Эвра доволен переходом Варана в «Манчестер Юнайтед»

16:29
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Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о переходе Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

«Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Отлично контролирует мяч. Совершенный центральный защитник.

Я был впечатлен им в сборной Франции. Он был молод, но уже очень хорошо владел мячом, был очень быстр, безупречно предвосхищал события.

Он спокойно держит мяч, к тому же может забивать. Топ-трансфер для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Эвра Goal со ссылкой на The Athletic.

27 июля «Манчестер Юнайтед» сообщил, что достиг договоренности с «Реалом» по переходу Варана. Трансфер оформят после прохождения медосмотра и согласования личного контракта.

28-летний француз выступал за «Реал» с 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 31 матч в чемпионате Испании и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/varane-reminds-me-of-ferdinand-real-madrid-defender-is-a-top-top-/g5ut6u41bgas1tom3pm8t1dwi

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