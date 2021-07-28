Джо Харт может стать игроком «Селтика»

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт может продолжить карьеру в «Селтике». Клуб из Шотландии уже начал переговоры с «Тоттенхэмом», за который выступает голкипер, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

34-летний англичанин перешел в лондонский клуб в августе 2020 года. Он подписал контракт до лета 2022-го.

В прошлом сезоне Харт провел во всех турнирах 10 матчей и пропустил 8 мячей.