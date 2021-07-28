Джо Харт может стать игроком «Селтика»
12:18
Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт может продолжить карьеру в «Селтике». Клуб из Шотландии уже начал переговоры с «Тоттенхэмом», за который выступает голкипер, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
34-летний англичанин перешел в лондонский клуб в августе 2020 года. Он подписал контракт до лета 2022-го.
В прошлом сезоне Харт провел во всех турнирах 10 матчей и пропустил 8 мячей.
Читайте также
Спортивная гимнастика на Олимпиаде, мужское индивидуальное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю