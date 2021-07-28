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Бруну Фернандеш считает, что у «Манчестер Юнайтед» есть шанс выиграть все турниры

28 июля 2021, 23:58
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что, как и всегда, у нас есть шанс выиграть любой трофей, какой захотим или какой попытаемся выиграть.

В прошлом сезоне, к сожалению, мы ничего не выиграли. Мы попали в финал Лиги Европы, однако победу там одержать не сумели. Однако «Манчестер Юнайтед», с трансферами или без, всегда будет сложным соперником для любой команды и будет стараться выиграть каждый турнир, в котором принимает участие.

Я знаю, что у нас есть шанс выиграть все турниры. Мы можем и не завоевать никаких трофеев, но шанс есть. И для того, чтобы его использовать, нам следует приложить все силы", — приводит слова Фернандеша Goal.

В сезоне-2020/21 «МЮ» занял второе место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» (1:1; по пенальти — 10:11).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-utd-winning-every-trophy-fernandes/p50wzxvwu7641e9f9513hy4kj

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