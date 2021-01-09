«Эвертон» вырвал победу у «Ротерхэма» в Кубке Англии

«Эвертон» обыграл «Ротерхэм Юнайтед» (2:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

Команды не смогли выявить победителя в основное время, забив друг другу по голу. В дополнительное время вперед вышли подопечные Карло Анчелотти. Решающий гол забил полузащитник Абдулай Дукуре на 93-й минуте.

Кубок Англии

1/32 финала

«Эвертон» — «Ротерхэм Юнайтед» — 2:1 д.в. (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Дженк, 9 (1:0). Олосунде, 56 (1:1). Дукуре, 93 (2:1).

«Эвертон»: Ольсен, Коулман, Динь (Мина, 66), Кин, Годфри, Хамес Родригес (Нкунку, 95), Андре Гомеш, Дэйвис (Сигурдссон, 66), Дженк, Ивоби (Дукуре, 61), Гордон (Бернард, 61).

Судья: Аттуэлл (Англия).

9 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».