«Эвертон» ведет переговоры с Руди Гарсия

Руди Гарсия может стать главным тренером «Эвертона», сообщает L'Equipe. «Ириски» уже контактировали с французским специалистом относительно возможного сотрудничества.

В конце мая «Лион» объявил об уходе Руди Гарсия. У специалиста истек срок контракта. Его сменил Петр Бош.

Напомним, «Эвертон» в сезоне-2020/21 тренировал Карло Анчелотти. Под его руководством команда стала 10-й в АПЛ.