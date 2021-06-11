«Эвертон» ведет переговоры с Руди Гарсия
02:25
Руди Гарсия может стать главным тренером «Эвертона», сообщает L'Equipe. «Ириски» уже контактировали с французским специалистом относительно возможного сотрудничества.
В конце мая «Лион» объявил об уходе Руди Гарсия. У специалиста истек срок контракта. Его сменил Петр Бош.
Напомним, «Эвертон» в сезоне-2020/21 тренировал Карло Анчелотти. Под его руководством команда стала 10-й в АПЛ.
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