Президент Франции надеется, что Канте выиграет «Золотой мяч»

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что надеется на то, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте выиграет «Золотой мяч». Французский хавбек в этом сезоне стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов, который выиграл «Челси».

«Честно говоря, когда видишь Н'Голо Канте и то, чего он достиг в этом сезоне со своим клубом... Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», — цитирует RMC Макрона.

В сезоне-2020/21 Канте в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.