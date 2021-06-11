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Президент Франции надеется, что Канте выиграет «Золотой мяч»

00:19
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Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что надеется на то, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте выиграет «Золотой мяч». Французский хавбек в этом сезоне стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов, который выиграл «Челси».

«Честно говоря, когда видишь Н'Голо Канте и то, чего он достиг в этом сезоне со своим клубом... Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», — цитирует RMC Макрона.

В сезоне-2020/21 Канте в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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