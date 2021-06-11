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Мойес согласовал новый контракт с «Вест Хэмом»

03:53

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес продлит контракт с лондонским клубом. По информации Daily Mail, новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Мойес в 2019 году во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм». До этого он работал с командой с ноября 2017-го по май 2018-го.

В сезоне-2020/21 «молотобойцы» заняли шестое место в АПЛ, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.

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Евгений Козинов все материалы автора
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