Мойес согласовал новый контракт с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес продлит контракт с лондонским клубом. По информации Daily Mail, новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Мойес в 2019 году во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм». До этого он работал с командой с ноября 2017-го по май 2018-го.

В сезоне-2020/21 «молотобойцы» заняли шестое место в АПЛ, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.