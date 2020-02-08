«Эвертон» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в 26-м туре чемпионата Англии со счетом 3:1 (1:0). Эта победа позволила команде набрать 36 очков и подняться на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 3:1 (1:0)

Голы: Бернард, 18 (1:0). Бентеке, 51 (1:1). Ришарлисон, 58 (2:1). Калверт-Льюин, 88 (3:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 86), Уолкотт (Сидибе, 24), Бернард (Дэйвис, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс (Данн, 61), ван Анхолт, Уорд (Куяте, 79), Макартур, Маккарти (Майер, 68), Миливоевич, Бентеке, Айю, Заа.

Предупреждение: Маккарти, 10.

Судья: Кут (Англия).

8 февраля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».