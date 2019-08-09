"Эвертон" подтвердил трансфер Ивоби из "Арсенала"

Полузащитник Алекс Ивоби перешел из "Арсенала" в "Эвертон", сообщает официальный сайт ливерпульцев. Контракт с хавбеком рассчитан на пять лет, до июня 2024 года. Примечательно, что трансфер был подтвержден уже после закрытия трансферного окна.

По данным BBC, "Эвертон" заплатил за 23-летнего нигерийца 30 миллионов фунтов, с учетом бонусов сумма может вырасти до 34 миллионов.

В сезоне-2018/19 Ивоби провел 51 матч и забил 6 голов во всех турнирах. Цвета "Арсенала" он защищал на протяжении всей профессиональной карьеры.