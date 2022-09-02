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Сегодня, 00:16

«Арсенал» отправил Мэйтланда-Найлса в «Саутгемптон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс продолжит карьеру в «Саутгемптоне».

24-летний англичанин перешел в новый клуб на правах аренды. У «Саутгемптона» следующим летом будет право выкупить права на игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мэйтланда-Найлса в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мэйтланд-Найлс провел в аренде у «Ромы». На его счету 12 матчей за римский клуб, в которых он не отметился результативными действиями.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
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АПЛ: «Саутгемптон» обыграл «Челси», «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 5 0 0 13-4 15
2
 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
3
 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 МЮ 5 3 0 2 5-7 9
6
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
7
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
8
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
9
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
10
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
12
 Ньюкасл 5 1 3 1 7-6 6
13
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
14
 Нот. Форест 5 1 1 3 2-11 4
15
 Борнмут 5 1 1 3 2-16 4
16
 Вест Хэм 5 1 1 3 2-6 4
17
 Астон Вилла 5 1 0 4 4-9 3
18
 Вулверхэмптон 5 0 3 2 2-4 3
19
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
20
 Лестер 5 0 1 4 6-11 1
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 4 0 0
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