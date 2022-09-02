«Арсенал» отправил Мэйтланда-Найлса в «Саутгемптон»

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс продолжит карьеру в «Саутгемптоне».

24-летний англичанин перешел в новый клуб на правах аренды. У «Саутгемптона» следующим летом будет право выкупить права на игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мэйтланда-Найлса в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мэйтланд-Найлс провел в аренде у «Ромы». На его счету 12 матчей за римский клуб, в которых он не отметился результативными действиями.