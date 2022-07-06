«Эвертон» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Гиббс-Уайтом

«Эвертон» претендует на полузащитника «Вулверхэмптона» Моргана Гиббс-Уайта, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в клубе впечатлены игрой 22-летнего англичанина в прошлом сезоне и хотят подписать его этим летом. Также футболистом интересуется «Ноттингем Форест».

В сезоне-2021/22 Гиббс-Уайт выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды из «Вулверхэмптона», на его счету 13 голов и 10 результативных передач в 40 матчах в составе «клинков».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Гиббс-Уайта в 11 миллионов евро.