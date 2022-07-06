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Сегодня, 09:58

Агент Жоржиньо рассказал, что футболист в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо рассказал, что футболист планирует продлить контракт с лондонским клубом.

«Наш приоритет — новый контракт с «Челси». Сейчас он действует до лета 2023 года. Думаю, мы начнем обсуждать продление в сентябре этого года», — приводит Goal слова Сантоса.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В прошлом сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 47 матчах за лондонцев.

Источник: https://www.goal.com/en/news/jorginho-transfer-exit-talk-chelsea-agent-contract-renewal/bltc169f9f36b622f13
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Футбол
ФК Челси
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