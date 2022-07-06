Агент Жоржиньо рассказал, что футболист в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с «Челси»

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо рассказал, что футболист планирует продлить контракт с лондонским клубом.

«Наш приоритет — новый контракт с «Челси». Сейчас он действует до лета 2023 года. Думаю, мы начнем обсуждать продление в сентябре этого года», — приводит Goal слова Сантоса.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В прошлом сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 47 матчах за лондонцев.