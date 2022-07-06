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Сегодня, 09:24

«Саутгемптон» хочет подписать полузащитника «Рейнджерс» Арибо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Саутгемптон» интересуется полузащитником «Рейнджерс» Джо Арибо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «святые» предложили 6 миллионов фунтов за 25-летнего нигерийца. Сделка близка к завершению, сам футболист согласен на переход.

В сезоне-2021/22 Арибо забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 57 матчах за «Рейнджерс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов фунтов.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1544562789594923013
Футбол
ФК Рейнджерс
ФК Саутгемптон
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