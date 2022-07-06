«Саутгемптон» хочет подписать полузащитника «Рейнджерс» Арибо
«Саутгемптон» интересуется полузащитником «Рейнджерс» Джо Арибо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «святые» предложили 6 миллионов фунтов за 25-летнего нигерийца. Сделка близка к завершению, сам футболист согласен на переход.
В сезоне-2021/22 Арибо забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 57 матчах за «Рейнджерс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов фунтов.
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3
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4
|Тоттенхэм
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5
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6
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8
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9
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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