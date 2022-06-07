«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу защитника «Абердина» Рэмси

«Ливерпуль» ведет переговоры по трансферу защитника «Абердина» Кэлвина Рэмси, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний шотландец очень заинтересован в переходе в английскую команду. Футболист ожидает прогресса в переговорах «Ливерпуля» и «Абердина».

Рэмси — воспитанник «Абердина», в сезоне-2021/22 защитник забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.