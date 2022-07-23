«Эвертон» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Дендонкера

«Эвертон» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Леандро Дендонкером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе с 27-летним бельгийцем. Ожидается, что «Эвертон» сделает трансферное предложение по футболисту в ближайшее время.

В прошлом сезоне Дендонкер забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Контракт Дендонкера действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.