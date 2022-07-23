«Эвертон» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Дендонкера
«Эвертон» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Леандро Дендонкером, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе с 27-летним бельгийцем. Ожидается, что «Эвертон» сделает трансферное предложение по футболисту в ближайшее время.
В прошлом сезоне Дендонкер забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Контракт Дендонкера действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.
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|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0-0
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9
|Брайтон
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|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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