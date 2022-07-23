Новичок «Манчестер Сити» Холанн рассказал, что думает об уровне игры своей команды

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, какого ему играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Все очень хорошо. Очень жду возможности стать частью команды — это будет здорово. У нас отличные занятия. Уровень здесь просто запредельный», — цитирует норвежца пресс-служба «Сити».

Завтра, 24 июля, футболист дебютирует за «горожан» в товарищеском матче с «Баварией».