«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой». Игра проходила в Перте (Австралия) и завершилась ничьей со счетом 2:2.

В составе манкунианцев отличились Джейдон Санчо. Еще один мяч игрок «Астон Виллы» Мэтти Кэш отправил в собственные ворота. У «Астон Виллы» отличились Леон Бэйли и Калум Чемберс.

«Манчестер Юнайтед» в этом месяце провел уже четыре товарищеские встречи, в трех из которых одержал победу.