«Эвертон» хочет арендовать защитника «Спортинга» Винагре

«Эвертон» интересуется защитником «Спортинга» Рубеном Винагре, сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб хочет арендовать 23-летнего португальца на сезон-2022/23. Сообщается, что вчера, 26 июля игрок в рамках переговоров посещал базу «Эвертона».

Винагре выступал за «Спортинг» на правах аренды из «Вулверхэмптона» в сезоне-2021/22, по окончании сезона клуб из Лиссабона выкупил футболиста.

В прошлом сезоне Винагре сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Спортинг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.