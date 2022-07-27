Бернд Лено может заменить Шмейхеля в «Лестере»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено может заменить Каспера Шмейхеля в «Лестере», сообщает GFFN.

По данным источника, «лисы» рассматривают кандидатуру 30-летнего немца в качестве замены Шмейхелю, который близок к уходу в «Ниццу». Ранее сообщалось, что у Лено уже есть предварительная договоренность о трансфере в «Фулхэм».

Помимо Лено «Лестер» также видит замену Шмейхелю в голкипере «Нанта» Альбане Лафоне.

В прошлом сезоне Лено пропустил 11 голов в 8 матчах за «Арсенал», отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает вратаря в 9 миллионов евро.

Лафон пропустил 48 голов в 39 матчах за «Нант» в прошлом сезоне, проведя 9 игр на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего француза в 16 миллионов евро.