Бернд Лено может заменить Шмейхеля в «Лестере»
Вратарь «Арсенала» Бернд Лено может заменить Каспера Шмейхеля в «Лестере», сообщает GFFN.
По данным источника, «лисы» рассматривают кандидатуру 30-летнего немца в качестве замены Шмейхелю, который близок к уходу в «Ниццу». Ранее сообщалось, что у Лено уже есть предварительная договоренность о трансфере в «Фулхэм».
Помимо Лено «Лестер» также видит замену Шмейхелю в голкипере «Нанта» Альбане Лафоне.
В прошлом сезоне Лено пропустил 11 голов в 8 матчах за «Арсенал», отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает вратаря в 9 миллионов евро.
Лафон пропустил 48 голов в 39 матчах за «Нант» в прошлом сезоне, проведя 9 игр на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего француза в 16 миллионов евро.
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|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
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|0-0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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