Шансы «Тоттенхэма» подписать полузащитника «Ювентуса» Маккенни снизились после травмы Погба

«Тоттенхэм» сохраняет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Уэстону Маккенни, сообщает Daily Mail.

По данным источника, изначально туринский клуб был готов отпустить 23-летнего американца за сумму около 40 миллионов евро, однако теперь команда хочет сохранить футболиста в связи с травмой Поля Погба, который может пропустить длительный срок из-за повреждения колена.

Несмотря на это, «Тоттенхэм» сохраняет надежду на сделку и продолжает переговоры.

Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне игрок забил 4 гола в 29 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость американца в 25 миллионов евро.