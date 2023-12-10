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Сегодня, 16:00

«Эвертон» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

«Эвертон» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Маурисио Почеттино, главный тренер ФК «Челси».
Фото Global Look Press

«Эвертон» встретится с «Челси» в рамках 16-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Эвертон» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров премьер-лиги ливерпульский клуб заработал 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Челси

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
13
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
14
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 1 : 0
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 12 1 3
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