«Эвертон» встретится с «Челси» в рамках 16-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Эвертон» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров премьер-лиги ливерпульский клуб заработал 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

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